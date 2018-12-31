Хотел ограбить: убийца Ирины Ахматовой признал вину

Мужчина, задержанный по подозрению в причастности к исчезновению 29-летней москвички — директора двух точек питания Burger King — Ирины Ахматовой признался в ее убийстве. По его словам, он не знает имени убитой, преступник объяснил свой поступок желанием ограбить Ахматову.

Следственный комитет на своем YouTube-канале разместил видеозапись, на который задержанный по подозрению в причастности к исчезновению 29-летней москвички — директора двух точек питания Burger King — Ирины Ахматовой признался в ее убийстве.

По его словам, он не знает имени девушки, по подозрению в убийстве которой задержан. Мужчина признал вину в совершении убийства и объяснил свой поступок желанием ограбить Ахматову, передает ФАН.

«Как было установлено, 23 декабря потерпевшая выехала из столицы в направлении Тулы на автомобиле с пассажиром, подобранным с использованием интернет-сервиса по поиску попутчиков, после чего на связь со своими близкими женщина больше не выходила», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В последний раз Ирина вышла на связь в 21:15 23 декабря. Разговор продолжался около 15 минут, супруги обсудили планы на ближайшие дни — в основном говорили о Новом годе и дочери. Ирина ехала в Тулу, где у их девятилетней дочки в понедельник был утренник, девочка должна была участвовать в школьном спектакле.

Женщина не могла пропустить это событие, также она сообщила мужу, что заберет попутчиков, найденных через мобильный сервис, в районе станции метро «Аннино» на юге Москвы.

Спустя два часа после последнего звонка Ирина перестала поднимать трубку.

Телефон стал опять доступен только на несколько минут следующим утром — он оказался в Ярославле.

27 декабря на парковке одного из торговых центров в Ярославле была обнаружена и машина, по всем ориентировкам подходящая под описание Audi Ирины. Корпус и салон оказались тщательно вымыты, личные вещи Ахматовой пропали. Однако некоторые СМИ сообщили, что следователи нашли регистрационные номера и мягкую игрушку, крепившуюся к лобовому стеклу, в багажнике.

Вскоре было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». При этом выяснилось, что подозреваемый в причастности к ее исчезновению использовал фальшивый аккаунт в сервисе.

Предполагаемый преступник, ранее, кстати, судимый за изнасилование и мошенничество, зарегистрировался под именем Сергей и поставил в профиле чужую фотографию. Человека, изображенного на ней, нашли и допросили следователи.

«У меня есть аккаунт на этом сервисе, но совершенно другой, — сообщил житель Костромы Максим, чье фото оказалось в профиле подозреваемого попутчика. — Я не знаю, кто и зачем использовал мое фото таким образом. В этот день я не пользовался этим интернет-сервисом, и кто ехал с Ириной, я не знаю».

Стоит отметить, что, по данным ряда СМИ, 28 декабря с мужем Ирины связался некий мужчина, заявивший, что она находится у него под действием наркотиков. Он потребовали выкуп в размере 100 тыс. рублей. Однако полиция выяснила, что это не похититель Ахматовой, а обычный мошенник, желающий нажиться на громкой истории.

Также в ходе расследования выяснилось, что убийца проходил ранее курс лечения в психиатрической больнице. Более того — он сбежал из психбольницы, где лечился. Подозреваемый был в розыске до 2014 года, передает НСН.

В 2011 году в Нижнем Новгороде он совершил нападение на двух женщин, за что был осужден по статье 162 УК РФ «Разбой» на семь лет лишения свободы. Тогда суд признал мужчину виновным в содеянном.

По данным следствия, преступление было совершено в отношении двух женщин, оказывающих услуги интимного характера.

Тогда он договорился о встрече с девушками, явился к ним в квартиру, получил от одной из них означенную услугу, после чего, выйдя с ней на балкон, приставил к ней нож, посадил на стул и привязал к нему веревкой. Когда на балкон вышла вторая девушка, он, также угрожая ей ножом, связал ее, после чего обчистил квартиру. Девушки лишились денег, нескольких мобильных телефонов, ноутбука и нетбука.

Мужчина, совершивший это преступление, ранее уже был судим — в 2004 году, как следует из судебных документов, он был приговорен к шести годам лишения свободы за изнасилование. В 2010 году он освободился из мест заключения, отбыв наказание.