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Десятки психологов работают на месте ЧП в Магнитогорске 

News.ru + ещё 42 13 часов назад
Фото: Oleg Elkin/Global Look Press
Несколько десятков психологов работают на месте обрушения дома в Магнитогорске. Большинство из них составляют специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС России.
По словам главы Центра Юлии Шойгу, психологическая помощь оказывается непосредственно на месте происшествия, в пункте временного размещения жильцов обрушившегося дома, а также при сопровождении процедуры опознания тел погибших.
Шойгу отметила, что эту работу ведут не только местные психологи, но и специалисты из Москвы, Екатеринбурга и Челябинска, передаёт РИА Новости.
Ранее News.ru сообщил, что из-под завалов извлечены тела семи жертв трагедии. Все они опознаны. Детей среди погибших нет. Пострадали в результате ЧП пять человек, в том числе один ребёнок. Все они госпитализированы.
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Происшествия , Катастрофы , Пожары , МЧС , РИА Новости , Магнитогорск
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