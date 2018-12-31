Десятки психологов работают на месте ЧП в Магнитогорске

Несколько десятков психологов работают на месте обрушения дома в Магнитогорске . Большинство из них составляют специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС России

По словам главы Центра Юлии Шойгу, психологическая помощь оказывается непосредственно на месте происшествия, в пункте временного размещения жильцов обрушившегося дома, а также при сопровождении процедуры опознания тел погибших.

Шойгу отметила, что эту работу ведут не только местные психологи, но и специалисты из Москвы, Екатеринбурга и Челябинска, передаёт РИА Новости

Ранее News.ru сообщил, что из-под завалов извлечены тела семи жертв трагедии. Все они опознаны. Детей среди погибших нет. Пострадали в результате ЧП пять человек, в том числе один ребёнок. Все они госпитализированы.