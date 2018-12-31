«Волна огня и гриб пыли»: очевидец рассказал о моменте взрыва в Магнитогорске

По словам мужчины, все произошло молниеносно, взрыв был мощный, подъезд превратился в пыль.

Очевидец рассказал о произошедшем взрыве утром 31 декабря в жилом доме в Магнитогорске . По словам мужчины, он не является жильцом дома, но в момент произошедшего находился в гостях. Все произошло молниеносно, взрыв был мощный, подъезд превратился в пыль.

«Я приехал вчера в гости вечером. Утром в 6 утра вышел курить. У подоконника стоял, вдруг хлопок и волна огня, взрыв. Грибок такой и пыль. Тут люди начали выбегать. С верхних этажей кричали «Помогите!». Полиция подъехала», — рассказал очевидец.

В понедельник, 31 декабря, около 05:00 мск в городе Магнитогорске Челябинской области произошло обрушение одного из подъездов многоквартирного двенадцатиэтажного жилого дома по адресу: проспект Карла Маркса, дом 164. На месте чрезвычайной ситуации работают экстренные службы.