Опубликовано видео с места взрыва в Магнитогорске

Видео с места взрыва бытового газа в Магнитогорске

В жилом многоквартирном доме в Магнитогорске произошёл взрыв бытового газа. В результате обрушился подъезд.

По предварительной информации, из-под завалов живыми извлечены десять человек, среди них ребёнок. Трое погибли, еще 16 человек эвакуированы.

В данный момент устанавливается причина взрыва, проводится разбор плит-перекрытий и строительных элементов. Прокуратура Челябинской области начала проверку. СК возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».