Опубликовано видео с места взрыва в Магнитогорске

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Видео с места взрыва бытового газа в Магнитогорске 

RT на русском 2 часа назад
В жилом многоквартирном доме в Магнитогорске произошёл взрыв бытового газа. В результате обрушился подъезд.
По предварительной информации, из-под завалов живыми извлечены десять человек, среди них ребёнок. Трое погибли, еще 16 человек эвакуированы.
В данный момент устанавливается причина взрыва, проводится разбор плит-перекрытий и строительных элементов. Прокуратура Челябинской области начала проверку. СК возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».
По поручению Владимира Путина на место вылетели глава МЧС России Евгений Зиничев и министр здравоохранения Вероника Скворцова.
RT на русском: последние новости
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Происшествия , Видео , Вероника Скворцова , Владимир Путин , Евгений Зиничев , МЧС , Магнитогорск
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