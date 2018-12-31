Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Количество жертв ЧП в Магнитогорске возросло до четырех 

ТАСС + ещё 18 21 минуту назад
Число погибших при ЧП в Магнитогорске достигло четырех, в целом установлена судьба 52 из 120 человек, проживавших в пострадавшей от обрушения части дома. Об этом сообщил в понедельник губернатор Челябинской области Борис Дубровский.
"По состоянию на 13:00 (11:00 мск) в доме было прописано 111 человек, девять человек снимали жилье (всего 120 человек). Известна судьба 52 человек (из них четыре погибло, 16 эвакуировано, в том числе семь детей, госпитализировано четыре человека, в том числе двое детей, 28 человек вышли на связь)", — написал он.
Таким образом, пока остается неизвестной судьба 68 жильцов.
Информацию о жертвах губернатор подтвердил ТАСС. "Четверо, мы понимаем, погибших", — сказал он.
Дубровский также сообщил, что около 50 человек могут оставаться под завалами.
"До конца суток задача завалы разобрать, речь идет о цифре в 50 возможных пострадавших [под завалами]", — сказал он.
Взрыв произошел в жилом многоквартирном доме, в результате чего обрушился подъезд. На месте ЧП проводятся поисково-спасательные работы. В них задействованы 469 человек и 66 единиц техники.
ТАСС: последние новости
В Магнитогорске введен режим ЧС после взрыва в жилом доме Следователи задержали попутчика пропавшей клентки Blablacar В Челябинской области объявят траур в связи с трагедией в Магнитогорске
Комментарии3
Происшествия , Видео , Катастрофы , ИТАР-ТАСС , Магнитогорск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве задержали американского шпиона53
«Никогда мы не были братскими народами»957
Больной аппендикс Европы. Украина осталась без права на выбор205
Непонятна судьба 79 человек в Магнитогорске654
Подсчитаны иностранные самолеты-разведчики у границ РФ3
Видео
01:59
Россия и Турция договорились по Сирии
Политика
00:16
Опубликовано видео с места взрыва в Магнитогорске
Происшествия
02:53
Попутчиком пропавшей женщины был беглец психбольницы
Происшествия
00:51
Над военной базой заметили НЛО
Наука и техника Статьи
08:49
Лавров пригрозил Европе на случай появления там ракет США
Политика
03:57
Как там наши Курилы? Абэ едет в Москву
В мире Статьи
02:55
«Белая вдова» готовит теракты по всему миру
В мире Ближний Восток
04:09
Самбурская оказалась в центре семейного скандала
Шоу-бизнес
02:53
Попутчик пропавшей клиентки BlaBlaCar уехал на Клязьму
Происшествия
03:44
На Украине определили нового президента
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение