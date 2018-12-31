Количество жертв ЧП в Магнитогорске возросло до четырех

Число погибших при ЧП в Магнитогорске достигло четырех, в целом установлена судьба 52 из 120 человек, проживавших в пострадавшей от обрушения части дома. Об этом сообщил в понедельник губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

"По состоянию на 13:00 (11:00 мск) в доме было прописано 111 человек, девять человек снимали жилье (всего 120 человек). Известна судьба 52 человек (из них четыре погибло, 16 эвакуировано, в том числе семь детей, госпитализировано четыре человека, в том числе двое детей, 28 человек вышли на связь)", — написал он.

Таким образом, пока остается неизвестной судьба 68 жильцов.

Информацию о жертвах губернатор подтвердил ТАСС . "Четверо, мы понимаем, погибших", — сказал он.

Дубровский также сообщил, что около 50 человек могут оставаться под завалами.

"До конца суток задача завалы разобрать, речь идет о цифре в 50 возможных пострадавших [под завалами]", — сказал он.

Взрыв произошел в жилом многоквартирном доме, в результате чего обрушился подъезд. На месте ЧП проводятся поисково-спасательные работы. В них задействованы 469 человек и 66 единиц техники.