Врачам удалось сохранить ногу младенцу из Магнитогорска

«За минувшую неделю оно [состояние] было стабильным, с видимыми улучшениями. Можно говорить о том, что ножка малыша теперь находится вне угрозы», — указано в сообщении.

После возвращения в сознание мальчик проявляет эмоциональную активность, общается с мамой. Он также постепенно переходит на самостоятельное питание, отмечает НСН.

10-месячного ребенка достали из-под завалов подъезда в Магнитогорске на следующий день после взрыва, 1 января. Мальчик более 30 часов пролежал на 20-градусном морозе. В тот же день его на самолете доставили в Москву в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля . У ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, переломы, сильное обморожение конечностей, нарушение функции почек, переохлаждение и обезвоживание.

На следующий день после перевозки ребенка в столицу НИИ посетила министр здравоохранения России Вероника Скворцова . Она рассказала журналистам, что младенцу проводится интенсивная терапия, но предупредила, что в таких ситуациях осложнения могут возникнуть и на третий-четвертый день после госпитализации. Диагностические исследования показали, что у малыша отсутствуют повреждения мозга, отметила министр.

«Многое сделано за прошедшую ночь [с 1 на 2 января — «Газета.Ru»], мозг абсолютно сохранен, только поверхностные раны на голове, восстановили гемостаз, водный баланс», — уточнила Скворцова.

Она выразила надежду, что ребенка восстановят без дефектов, но при этом признала, что период реабилитации будет длительным. Она обратила внимание, что в ночь с 1 на 2 января «нога стала розовая, исчезла синюшность».

5 января он перешел на самостоятельное дыхание при кислородной поддержке. До этого мальчик дышал с помощью интубационной трубки. Спустя неделю пребывания его в медучреждении президент клиники Леонид Рошаль сообщил, что состояние ребенка улучшается медленно.

Трагедия в Магнитогорске произошла утром 31 декабря. В подъезде десятиэтажного жилого дома, где жили 120 человек, обрушились перекрытия. Следственный комитет (СК) РФ считает наиболее вероятной причиной произошедшего взрыв бытового газа. В тот же день, 31 декабря, в Магнитогорск прибыл президент России Владимир Путин

По информации главы СК Александра Бастрыкина, газовое оборудование в пострадавшем доме не проверяли более полугода.

«Вы знаете, как в целом в стране у нас обстоят дела с газовым оборудованием. Оно старое, оно нуждается часто в ремонте. Вот сам факт: с мая месяца никто больше не заходил, и то не все квартиры в этом доме исследовали. Что, и потом нельзя зайти было? Ладно, летом в отпусках люди. А потом-то?» — заявил Бастрыкин в эфире Первого канала.

3 января спасательная операция в доме, где обрушился подъезд, завершилась. По словам первого заместителя главы МЧС Александра Чуприяна, спасатели справились с поставленными в Магнитогорске задачами в рекордное время, сообщил корреспондент ФАН.

Чуприян обратил внимание на то, что за четверо суток работ по разбору завалов удалось спасти шесть человек, в том числе двоих детей 2005 и 2018 года рождения. Из оконных проемов достали 18 человек, не имевших возможности выйти из-за заблокированных дверей на выход.

В ходе спасательной операции под обломками было обнаружено 39 тел.

С места трагедии вывезли две тысячи тонн строительных конструкций. В этих целях использовали тяжелую технику, в том числе автокраны, погрузчики, манипуляторы.

Отмечается, что работы проводились в условиях повышенного риска, так как поведение конструкций было непредсказуемо. Чуприян подчеркнул, что отклонения одной из стен пострадавшего дома доходили до трех сантиметров.

«Объем работы выполнен колоссальный… Нужно констатировать, что никто при этом не получил травмы и тем более не погиб. Очень много строительных конструкций висело на одной нитке. Их пришлось срезать, удалять», — отметил он.

Чуприян заключил, что задачи, поставленные перед сотрудниками ведомства, были выполнены, несмотря на все сложности, в том числе погодные и архитектурно-строительные.