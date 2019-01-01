Тело пятого погибшего извлекли из-под завалов на месте взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Ранее говорилось о четырех погибших.
"По состоянию на 04.00, в Магнитогорске обнаружен и извлечен пятый погибший", — сообщили в ведомстве.
Трагедия в Магнитогорске
Рано утром 31 декабря в Магнитогорске, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа обрушился подъезд десятиэтажного жилого дома, расположенный на проспекте Карла Маркса.
По данным МЧС, пять человек госпитализированы, судьба 35 человек неизвестна.