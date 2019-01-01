Из-под завалов в Магнитогорске извлекли тело пятого погибшего

Ранее говорилось о четырех погибших.

"По состоянию на 04.00, в Магнитогорске обнаружен и извлечен пятый погибший", — сообщили в ведомстве.

Трагедия в Магнитогорске

Рано утром 31 декабря в Магнитогорске, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа обрушился подъезд десятиэтажного жилого дома, расположенный на проспекте Карла Маркса.

По данным МЧС, пять человек госпитализированы, судьба 35 человек неизвестна.