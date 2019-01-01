Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Из-под завалов в Магнитогорске извлекли тело пятого погибшего 

РИА Новости + ещё 84 44 минуты назад
Фото: МЧС РФ / РИА Новости
Тело пятого погибшего извлекли из-под завалов на месте взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Ранее говорилось о четырех погибших.
"По состоянию на 04.00, в Магнитогорске обнаружен и извлечен пятый погибший", — сообщили в ведомстве.
Трагедия в Магнитогорске
Рано утром 31 декабря в Магнитогорске, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа обрушился подъезд десятиэтажного жилого дома, расположенный на проспекте Карла Маркса.
По данным МЧС, пять человек госпитализированы, судьба 35 человек неизвестна.
Последние новости
"Учись, Сеня": украинцы оценили заграждение в Крыму Володин ответил на требования Макрона и Меркель Запад "в шоке" от того, что недооценил возможности России. Мнение
Происшествия , Катастрофы , МЧС , РИА Новости , Магнитогорск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко обошел стороной интеграцию с Россией7
Какие изменения ждут россиян с января11
Появилось видео обрушения моста в Парке Горького45
Названо число пострадавших из-за ЧП в Москве35
Собянин отреагировал на ЧП в Парке Горького34
Видео
09:37
Путин призвал россиян раскрыть сердца
Общество
00:32
Путин дал поручение после ЧП в Магнитогорске
Политика Происшествия
00:22
Путин прибыл к месту трагедии в Магнитогорске
Политика Происшествия
01:59
Россия и Турция договорились по Сирии
Политика
00:16
Опубликовано видео с места взрыва в Магнитогорске
Происшествия
02:53
Попутчиком пропавшей женщины был беглец психбольницы
Происшествия
00:51
Над военной базой заметили НЛО
Наука и техника Статьи
08:49
Лавров пригрозил Европе на случай появления там ракет США
Политика
03:57
Как там наши Курилы? Абэ едет в Москву
В мире Статьи
02:55
«Белая вдова» готовит теракты по всему миру
В мире Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение