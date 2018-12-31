Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тело пятого погибшего извлечено из-под завалов дома в Магнитогорске 

Lenta.ru + ещё 77 30 минут назад
Фото: МЧС РФ / РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
«Из-под завалов извлекли одного погибшего», — заявил представитель МЧС. Отмечается, что общее число погибших, которых уже достали из завалов, достигло пяти.
Ранее сообщалось об обнаружении тел троих погибших. В МЧС сообщили, что не могут их достать, поскольку существует риск обрушения конструкций.
Частичное обрушение дома произошло рано утром 31 декабря, погибли четыре человека (без учета тех, кого пока не смогли достать из завалов). Глава МЧС Евгений Зиничев сообщил, что под завалами могут находиться от 36 до 40 человек, в том числе семь детей. Работы по разбору завалов предположительно будут продолжаться не менее двух суток.
Президент России Владимир Путин навестил в больнице пострадавших. Он прибыл в оперативный штаб, развернутый рядом с частично обрушившимся домом в Магнитогорске, вечером 31 декабря.
Последние новости
Найдено тело директора московских ресторанов Burger King Момент взрыва многоэтажки в Магнитогорске попал на видео Подъезд жилого дома обрушился при взрыве в Магнитогорске
Происшествия , Владимир Путин , Евгений Зиничев , МЧС , Магнитогорск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В московском метро произошло ЧП5
Заявление Кремля по «Авангарду» озадачило Запад217
«Помощников у России никогда не было и не будет»15
Поздравление Порошенко возмутило украинцев409
Захарова поблагодарила за «не очень добрые слова»
Видео
09:37
Путин призвал россиян раскрыть сердца
Общество
00:32
Путин дал поручение после ЧП в Магнитогорске
Политика Происшествия
00:22
Путин прибыл к месту трагедии в Магнитогорске
Политика Происшествия
01:59
Россия и Турция договорились по Сирии
Политика
00:16
Опубликовано видео с места взрыва в Магнитогорске
Происшествия
02:53
Попутчиком пропавшей женщины был беглец психбольницы
Происшествия
00:51
Над военной базой заметили НЛО
Наука и техника Статьи
08:49
Лавров пригрозил Европе на случай появления там ракет США
Политика
03:57
Как там наши Курилы? Абэ едет в Москву
В мире Статьи
02:55
«Белая вдова» готовит теракты по всему миру
В мире Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение