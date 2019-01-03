Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Число погибших при взрыве в Магнитогорске достигло 36 

Lenta.ru + ещё 212
Фото: МЧС
Жертвами обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске стали 36 человек. Об этом ТАСС сообщили в четверг, 3 января, в МЧС. Из-под завалов извлекли тела еще двух женщин и мужчины.
Ведутся поиски пяти человек. Работы идут в круглосуточном режиме.
Ранее сообщалось, что спасатели нашли тела матери и двух детей. До этого живым обнаружили 10-месячного младенца. Его доставили в московский НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Леонида Рошаля.
Обрушение подъезда жилого дома на улице Карла Маркса в Магнитогорске произошло утром 31 декабря. По основной версии, причиной стал взрыв бытового газа. В тот же день в Магнитогорск прилетел президент России Владимир Путин. 2 января в Челябинской области объявлено днем траура. Версию теракта в СКР и ФСБ отвергли.
Последние новости
Стало известно о преступном прошлом подозреваемого в шпионаже американца Следствие отвергло версию теракта в Магнитогорске Под завалами в Магнитогорске нашли живым 11-месячного ребенка
Происшествия , Владимир Путин , Леонид Рошаль , ФСБ , СКР , Магнитогорск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно о завещании Криса Кельми
Появились кадры ЧП в центре Петербурга93
Лоза резко раскритиковал «Голубой огонек39
На Украине назвали причину высокой цены на газ71
Российские «Союзы» побьют рекорды в 2019 году64
Видео
01:32
Подробности операции по спасению Вани в Магнитогорске
Происшествия Другое
01:32
Медики рассказали о борьбе за жизнь малыша из Магнитогорска
Происшествия
09:37
Путин призвал россиян раскрыть сердца
Общество
00:19
Стало известно, что спасло младенца в Магнитогорске
Происшествия
01:00
«Мне вообще везет на щедрых»
Шоу-бизнес
02:24
Звезда фильма «Лето» умер в возрасте 30 лет
Общество Статьи
01:14
Опубликован список опознанных погибших в Магнитогорске
Происшествия
00:43
Мертвого Задорнова втянули в новый скандал
Шоу-бизнес
Материал CNN взбесил Киев
В мире Украина
02:43
Названа причина внезапного исчезновения Пугачевой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение