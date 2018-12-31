В США лев выбрался из вольера и растерзал стажера зоопарка

Лев выбрался из своего вольера в зоопарке в американском штате Северная Каролина и убил стажера, сообщает издание USA Today.

Инцидент произошел в парке дикой природы в округе Касуэлл. Лев напал на сотрудников, которые убирали территорию. Как отмечается, 22-летняя Александра Блэк скончалась на месте.

Правоохранителям не удалось справиться с животным с помощью успокоительного. Льва пришлось застрелить, чтобы достать тело девушки, сообщает издание со ссылкой на заявление шерифа округа.

Работа парка была приостановлена.