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В США лев выбрался из вольера и растерзал стажера зоопарка 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: Р-Спорт
Лев выбрался из своего вольера в зоопарке в американском штате Северная Каролина и убил стажера, сообщает издание USA Today.
Инцидент произошел в парке дикой природы в округе Касуэлл. Лев напал на сотрудников, которые убирали территорию. Как отмечается, 22-летняя Александра Блэк скончалась на месте.
Правоохранителям не удалось справиться с животным с помощью успокоительного. Льва пришлось застрелить, чтобы достать тело девушки, сообщает издание со ссылкой на заявление шерифа округа.
Работа парка была приостановлена.
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