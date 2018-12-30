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СМИ сообщили подробную информацию о попутчике пропавшей женщины 

Рамблер 1 час назад
В исчезновении девушки-водителя BlaBlaCar подозревают Виталия Чикирева по кликче Чекист, прошедшего горячие точки члена "Боевого братства" и рецидивиста.
Появились новые данные о личности попутчика пропавшего водителя BlaBlaCar. Как сообщает МК, подозреваемый Виталий Чикирев был задержан 30 декабря в Гороховце.
Ему 39, живет в Серпухове, имеет двух сыновей, 15 и 17 лет. Ранее Чикирев совершал сексуальные преступления, но поймать его долго не удавалось. В 2009 году его задержали в Нижнем Новгороде и осудили. Также подозревался в убийстве девушки из-за квартиры, но его причастность доказать не удалось. СМИ также ранее сообщали, что он мог проходить лечение в психиатрической больнице, откуда впоследствии сбежал.
Попутчиком пропавшей женщины был беглец психбольницы
Чикирев служил в горячих точках и проходил спецподготовку, состоял в так называемом "Боевом братстве". Получил прозвище Чекист из-за пристрастия к конспирации. Возможно, по этой причине полиция не могла его обнаружить целую неделю.
Подозреваемого доставили в столицу для следственных действий. Поиск женщины-водителя продолжается.
Ранее сообщалось, что 29-летняя москвичка Ирина Ахматова, директор ресторана быстрого питания, не выходит на связь с 23 декабря. В тот день она была за рулем своей "Ауди" и использовала сервис Bla Bla Car. Женщина подобрала попутчика у метро Анино. В последний раз сигналы ее мобильного телефона были зарегистрированы под Серпуховым и в Ярославле. В итоге полицейские нашли автомобиль Ахматовой. Местонахождение самой женщины пока неизвестно.
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Происшествия , Видео , Гороховец , Серпухов
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