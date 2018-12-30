СМИ сообщили подробную информацию о попутчике пропавшей женщины

В исчезновении девушки-водителя BlaBlaCar подозревают Виталия Чикирева по кликче Чекист, прошедшего горячие точки члена "Боевого братства" и рецидивиста.

Появились новые данные о личности попутчика пропавшего водителя BlaBlaCar. Как сообщает МК, подозреваемый Виталий Чикирев был задержан 30 декабря в Гороховце

Ему 39, живет в Серпухове , имеет двух сыновей, 15 и 17 лет. Ранее Чикирев совершал сексуальные преступления, но поймать его долго не удавалось. В 2009 году его задержали в Нижнем Новгороде и осудили. Также подозревался в убийстве девушки из-за квартиры, но его причастность доказать не удалось. СМИ также ранее сообщали, что он мог проходить лечение в психиатрической больнице, откуда впоследствии сбежал.

Чикирев служил в горячих точках и проходил спецподготовку, состоял в так называемом "Боевом братстве". Получил прозвище Чекист из-за пристрастия к конспирации. Возможно, по этой причине полиция не могла его обнаружить целую неделю.

Подозреваемого доставили в столицу для следственных действий. Поиск женщины-водителя продолжается.

Ранее сообщалось, что 29-летняя москвичка Ирина Ахматова, директор ресторана быстрого питания, не выходит на связь с 23 декабря. В тот день она была за рулем своей "Ауди" и использовала сервис Bla Bla Car. Женщина подобрала попутчика у метро Анино. В последний раз сигналы ее мобильного телефона были зарегистрированы под Серпуховым и в Ярославле. В итоге полицейские нашли автомобиль Ахматовой. Местонахождение самой женщины пока неизвестно.