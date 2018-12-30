Попутчиком пропавшей женщины был беглец психбольницы

Попутчиком пропавшей женщины оказался беглец психбольницы

телеканал 360. Попутчиком пропавшей женщины— водителя BlaBlaCar оказался мужчина, сбежавший из психиатрической больницы, передает

Москвичка Ирина Ахматова, директор ресторана быстрого питания, не выходит на связь с 23 декабря. В этот день она подобрала попутчика у метро Анино. Сигналы ее мобильного телефона в последний раз были зарегистрированы под Серпуховым и в Ярославле. Полицейские нашли автомобиль Ахматовой. Где сама молодая женщина — до сих пор неизвестно.

Также оперативники вычислили и задержали попутчика Ахматовой. Его нашли в городе Гороховец Владимирской области. Он оказался человеком сложной судьбы: лечился в психиатрической больнице, сбежал оттуда, находился в розыске. Также против него возбуждали дело о мошенничество, но до суда оно не дошло и было закрыто.

Подозреваемого доставили в столицу для следственных действий. Поиск женщины-водителя продолжается.