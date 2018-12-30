Попутчиком пропавшей женщины был беглец психбольницы

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Попутчиком пропавшей женщины оказался беглец психбольницы 

Рамблер 1 час назад
Попутчиком пропавшей женщины— водителя BlaBlaCar оказался мужчина, сбежавший из психиатрической больницы, передает телеканал 360.
Москвичка Ирина Ахматова, директор ресторана быстрого питания, не выходит на связь с 23 декабря. В этот день она подобрала попутчика у метро Анино. Сигналы ее мобильного телефона в последний раз были зарегистрированы под Серпуховым и в Ярославле. Полицейские нашли автомобиль Ахматовой. Где сама молодая женщина — до сих пор неизвестно.
Подозреваемого в убийстве клиентки BlaBlaCar задержали
Также оперативники вычислили и задержали попутчика Ахматовой. Его нашли в городе Гороховец Владимирской области. Он оказался человеком сложной судьбы: лечился в психиатрической больнице, сбежал оттуда, находился в розыске. Также против него возбуждали дело о мошенничество, но до суда оно не дошло и было закрыто.
Подозреваемого доставили в столицу для следственных действий. Поиск женщины-водителя продолжается.
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Происшествия , Видео , Телеканал "360° Подмосковье"
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