Российский берег завалило селедкой

На берег острова Итуруп (Курильские острова) выбросило тысячи селедок. О массовом выбросе рыбы пишет издание Deita.ru , видео с его последствиями опубликовано на YouTube.

На кадрах видно, что побережье засыпано сельдью, а жители острова собирают ее в пакеты. «Дорогие друзья! Подарок нам на Новый год, — комментирует автор видео. — Сельдь иваси по всему побережью Итурупа выбросило сегодня ночью. Вот это настоящая рыбалка!».

Информагентство Sakh.com уточняет, что рыба оказалась на суше из-за сильного шторма. В районе термального источника «Ванночки» множество сельди выбрасывало каждой волной. Люди собирают ее в большие мешки, увозят на машинах и возвращаются за новой «партией». В последний раз на Курилах нечто подобное происходило в 80-х годах, говорят очевидцы.