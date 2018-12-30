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Раскрыта правда об "Уральских пельменях"
Раскрыта правда об "Уральских пельменях"

Женщина убила двоих детей и попыталась поджечь собственный дом 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Башкирские следователи устанавливают обстоятельства убийства двух детей в селе Нуримановского района. Как сообщается, утром 30 декабря в одном из частных домов с признаками насильственной смерти были найдены тела детей двух и одиннадцати лет.
В убийстве подозревается мать детей, сообщает следственное управление СК РФ по республике.
«Проведенными следственными действиями установлено, что женщина совершила убийство своих детей, после чего попыталась поджечь дом, оставшись внутри. Супруг женщины, вернувшись домой с работы, успел вывести ее из дома, и она осталась жива», — говорится в сообщении.
На месте ЧП работает следственно-оперативная группа, которая проводит осмотр места происшествия, судебно-медицинские экспертизы по делу.
Происшествия , СКР
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