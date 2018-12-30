Женщина убила двоих детей и попыталась поджечь собственный дом

Башкирские следователи устанавливают обстоятельства убийства двух детей в селе Нуримановского района. Как сообщается, утром 30 декабря в одном из частных домов с признаками насильственной смерти были найдены тела детей двух и одиннадцати лет.

«Проведенными следственными действиями установлено, что женщина совершила убийство своих детей, после чего попыталась поджечь дом, оставшись внутри. Супруг женщины, вернувшись домой с работы, успел вывести ее из дома, и она осталась жива», — говорится в сообщении.

На месте ЧП работает следственно-оперативная группа, которая проводит осмотр места происшествия, судебно-медицинские экспертизы по делу.