Часть пассажиров рейса из Москвы в Симферополь осталась без багажа

Часть пассажиров, прилетевших рейсом «Аэрофлота» Симферополь из московского аэропорта Шереметьево , осталась без багажа. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на одного из пассажиров рейса.

По его словам, без багажа остались примерно 15 человек. Собеседник агентства добавил, что «очень умная» система сортировки в Шереметьево скидывает часть багажа с ленты, и он остается в Москве. По его словам, об этом ему рассказали сотрудники симферопольского аэропорта.

«По их данным, в Симферополь за двое суток не прилетели около 150 единиц багажа. Сейчас доставляют отдельный багаж за 27 и 28 декабря», — сказал он.

Ранее портал E1.ru сообщал, что 27 декабря в Екатеринбурге без багажа остались около 100 пассажиров, прилетевших рейсом авиакомпании «Аэрофлот» из Шереметьево. С подобной проблемой столкнулись также пассажиры «Аэрофлота» в Барнауле и Омске.