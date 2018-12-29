Главу «всеукраинского братства ОУН-УПА» избили в Ивано-Франковске

Ивано-Франковске молодой парень напал на председателя Всеукраинского братства ОУН-УПА (запрещена в России ) Богдана Боровича и избил его, сообщили в полиции.

Вечером 27 декабря возле офиса братства 21-летний мужчина спровоцировал конфликт с Боровичем и его спутницей, сообщили в главном управлении Национальной полиции в Ивано-Франковской области.

В полиции отметили, что парень был навеселе. Он сначала стал оскорблять пару, потом оттолкнул женщину и ударил мужчину кулаком в лицо. После этого Борович упал, а нападавший продолжил его избивать.

Сбежать парню не дали прохожий и оказавшийся рядом полицейский.

«Пострадавший доставлен в больницу с диагнозом: ушиб головного мозга, кровоизлияние и перелом костей лицевого черепа», — сообщили в полиции.

Нападавшему объявили подозрение по ч. 1 ст. 122 УК Украины («умышленное средней тяжести телесное повреждение, повлекшее длительное расстройство здоровья или значительную стойкую потерю трудоспособности менее чем на одну треть»). Следствие продолжается.

В начале декабря Верховная рада приняла закон, согласно которому боевики ОУН-УПА признаются участниками боевых действий.

Осенью в украинской армии ввели приветствие «Слава Украине» с отзывом «Героям слава», использовавшееся бойцами запрещенной в России ОУН-УПА. Кроме того, институт национальной памяти Украины выпустил детскую настольную игру «УПА — ответ непокорного народа».