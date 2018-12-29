Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Главу «всеукраинского братства ОУН-УПА» избили в Ивано-Франковске 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Ивано-Франковске молодой парень напал на председателя Всеукраинского братства ОУН-УПА (запрещена в России) Богдана Боровича и избил его, сообщили в полиции.
Вечером 27 декабря возле офиса братства 21-летний мужчина спровоцировал конфликт с Боровичем и его спутницей, сообщили в главном управлении Национальной полиции в Ивано-Франковской области.
В полиции отметили, что парень был навеселе. Он сначала стал оскорблять пару, потом оттолкнул женщину и ударил мужчину кулаком в лицо. После этого Борович упал, а нападавший продолжил его избивать.
Сбежать парню не дали прохожий и оказавшийся рядом полицейский.
«Пострадавший доставлен в больницу с диагнозом: ушиб головного мозга, кровоизлияние и перелом костей лицевого черепа», — сообщили в полиции.
Нападавшему объявили подозрение по ч. 1 ст. 122 УК Украины («умышленное средней тяжести телесное повреждение, повлекшее длительное расстройство здоровья или значительную стойкую потерю трудоспособности менее чем на одну треть»). Следствие продолжается.
В начале декабря Верховная рада приняла закон, согласно которому боевики ОУН-УПА признаются участниками боевых действий.
Осенью в украинской армии ввели приветствие «Слава Украине» с отзывом «Героям слава», использовавшееся бойцами запрещенной в России ОУН-УПА. Кроме того, институт национальной памяти Украины выпустил детскую настольную игру «УПА — ответ непокорного народа».
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Мужу пропавшей женщины-водителя BlaBlaCar позвонили с требованием выкупа Подозреваемый в убийстве главы нефтяной компании задержан Тесаку осужден на новый длительный срок
Комментарии4
Происшествия , В мире , Криминал , Украина , Украинская повстанческая армия , Верховная Рада , Ивано-Франковск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия пошла на жертвы ради «Адмирала Кузнецова»207
Порошенко расширил зону контроля Украины в Чёрном море234
Убийство топ-менеджера нефтяной компании попало на видео21
Задержан убийца топ-менеджера нефтяной компании51
Дед Мороз стал жертвой западных санкций19
Видео
01:59
Россия и Турция договорились по Сирии
Политика
06:14
«Разморозить бы ГУЛАГа зоны»: Шнур ответил детдомовцам
Шоу-бизнес Статьи
00:15
«Звонили Меладзе и Певцов»: кто «впаривает» россиянам товары
Общество
00:52
Россия пошла на жертвы ради «Адмирала Кузнецова»
Армия Оружие
00:04
Удар молнии в F-18 попал на видео
Армия
00:59
Убийство топ-менеджера нефтяной компании попало на видео
Происшествия
00:16
Стали известны гонорары популярных певцов
Шоу-бизнес
03:19
Охота губернатора: убитый медведь достал чиновника
Происшествия Статьи
01:09
Слепаков обматерил уходящий год в песне
Шоу-бизнес
00:21
Порошенко расширил зону контроля Украины в Чёрном море
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение