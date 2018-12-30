Видеоблогера застрелили во время неудачного пранка

Пакистане известный YouTube-блогер решил разыграть людей, изображая призрака, однако был застрелен напуганными прохожими, сообщает Pakistan Times.

Инцидент произошел в Лахоре . Блогер Зухар с товарищами собирался снять видео, на котором он пугает людей, обернутый простыней — так он изображал призрака. В таком виде он подбежал к семье в парке, однако один из ее членов достал оружие и выстрелил. Блогер погиб на месте, сообщает РЕН-ТВ.

Полиция проверяет, действительно ли убийство было непреднамеренным. Двое знакомых блогера арестованы. В полиции считают, что молодого человека могли специально заманить в парк.