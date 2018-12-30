Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Видеоблогера застрелили во время неудачного пранка 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 40 минут назад
Фото: Reuters
В Пакистане известный YouTube-блогер решил разыграть людей, изображая призрака, однако был застрелен напуганными прохожими, сообщает Pakistan Times.
Инцидент произошел в Лахоре. Блогер Зухар с товарищами собирался снять видео, на котором он пугает людей, обернутый простыней — так он изображал призрака. В таком виде он подбежал к семье в парке, однако один из ее членов достал оружие и выстрелил. Блогер погиб на месте, сообщает РЕН-ТВ.
Полиция проверяет, действительно ли убийство было непреднамеренным. Двое знакомых блогера арестованы. В полиции считают, что молодого человека могли специально заманить в парк.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Мужу пропавшей женщины-водителя BlaBlaCar позвонили с требованием выкупа Подозреваемый в убийстве главы нефтяной компании задержан Тесаку осужден на новый длительный срок
Происшествия , Лахор , Пакистан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Европейская столица замерла в ожидании Путина73
В США объявили о начале «новой холодной войны»484
Луценко узнал фамилию заказчика убийства Гандзюк1
Трамп сделал резкое заявление по «российскому делу»8
Муж пропавшей клиентки BlaBlaCar сделал заявление11
Видео
01:59
Россия и Турция договорились по Сирии
Политика
06:14
«Разморозить бы ГУЛАГа зоны»: Шнур ответил детдомовцам
Шоу-бизнес Статьи
00:43
Путин поделился планами на Новый год
Политика
04:40
Майдан утратил силу: Украина больше не гордится
В мире Статьи
01:00
«Дочь ревнует»: Волочкова встретила новую любовь
Шоу-бизнес Статьи
01:15
Путин объяснил отказ Лукашенко поиграть в хоккей
Политика СНГ
06:36
Марлен Хуциев госпитализирован с супругой
Общество В мире
00:44
Ответ МИДа «учителям России» и другие события дня
В мире
02:11
Киев отреагировал на крымский забор
В мире Украина
04:04
Новый приговор: когда Тесак выйдет на свободу
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение