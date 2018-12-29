Пранкера застрелили во время пранка

YouTube-пранкер Рана Зухайр (Rana Zuhair) был застрелен во время розыгрыша, когда изображал привидение в парке. Зухайр с простыней на голове пытался напугать семью. Об этом сообщает газета Pakistan Today.

Пранкера застрелил один из членов семьи. Это был мужчина, которому шутка пранкера не показалась смешной. Отмечается, что Зухайр был убит мгновенно.

Два других пранкера, которые вместе с Зухайром вели YouTube-канал Lahori Vines, были задержаны и взяты под стражу. Их подозревают в подстрекательстве убийства своего друга.

Пранкеры запустили канал Lahori Vines в ноябре и пока не успели завоевать широкой популярности. За два месяца пять их видео набрали 118 тысяч просмотров. Молодые люди занимались уличными пранками, к примеру, показывали, как люди реагируют, когда их передразнивают.