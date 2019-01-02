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Число погибших в Магнитогорске превысило 25 человек 

РИА Новости + ещё 24 1 час назад
Фото: Р-Спорт
Спасатели извлекли из-под обломков обрушившегося в Магнитогорске дома тела еще двух человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС.
Таким образом, общее количество погибших в результате инцидента достигло 26 человек, среди которых трое детей. По последней информации, опознаны тела 19 жильцов, более 20 человек числятся пропавшими без вести.
При этом спасатели отмечают, что сложно определить местоположение оставшихся тел.
Спасателям также удалось демонтировать стену, которая угрожала разбору завалов.
Тридцать первого декабря в десятиэтажном доме в Магнитогорске прогремел взрыв бытового газа, после чего обрушился один из подъездов.
Сразу после происшествия в городские больницы доставили пятерых человек. Спустя сутки спасателям удалось обнаружить под завалами дома одиннадцатимесячного мальчика, которого срочно эвакуировали в Москву. Как отметила глава Минздрава Вероника Скворцова, ребенок находится в тяжелом состоянии, но угрозы его жизни нет. Кроме того, медики сообщили, что состояние еще одного пострадавшего в результате взрыва стабильное.
Спасатели продолжают разбирать завалы. Как подчеркнули в МЧС, работы ведутся вручную.
Сегодня в Челябинской области объявлен день траура.
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Происшествия , Вероника Скворцова , Минздрав РФ , МЧС , РИА Новости , Магнитогорск
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