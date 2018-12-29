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В Москве убили топ-менеджера нефтяной компании 

Рамблер + ещё 10 55 минут назад
Фото: ok.ru
В ночь на 28 декабря в Москве неизвестный с ножом напал на члена совета директоров нефтяной компании из Коми. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По его словам, нападение было совершено в подъезде жилого дома на улице Гарибальди. Топ-менеджер скончался от множественных ножевых ранений груди и шеи.
Собеседник агентства отметил, что на убийце была медицинская маска.
По данным РЕН ТВ, жертвой убийцы стал учредитель нефтяной компании «Мастер-нефть» Шалва Шаляхов.
В управлении Следственного комитета (СК) РФ по Москве агентству подтвердили, что на улице Гарибальди нашли тело убитого 61-летнего мужчины. Его имя в СК не уточнили. По факту случившегося возбудили уголовное дело.
По данным агентства «Москва», компания, в которой он работал, зарегистрирована в Усинске (Коми) и имеет филиал в Когалыме.
РЕН ТВ отмечает, что «Мастер-нефть» — подрядчик «Лукойла», который занимается капитальным и текущим ремонтом скважин.
Комментарии28
Происшествия , СКР , Лукойл , РЕН ТВ , Москва
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