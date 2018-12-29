В Москве убили топ-менеджера нефтяной компании

В ночь на 28 декабря в Москве неизвестный с ножом напал на члена совета директоров нефтяной компании из Коми. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, нападение было совершено в подъезде жилого дома на улице Гарибальди. Топ-менеджер скончался от множественных ножевых ранений груди и шеи.

Собеседник агентства отметил, что на убийце была медицинская маска.

По данным РЕН ТВ, жертвой убийцы стал учредитель нефтяной компании «Мастер-нефть» Шалва Шаляхов.

В управлении Следственного комитета (СК) РФ по Москве агентству подтвердили, что на улице Гарибальди нашли тело убитого 61-летнего мужчины. Его имя в СК не уточнили. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

По данным агентства «Москва», компания, в которой он работал, зарегистрирована в Усинске (Коми) и имеет филиал в Когалыме.