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Рэпера Obe 1 Kanobe задержали после избиения Птахи 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: @obe1kanobe_hf
Московский хип-хоп-исполнитель Никита Канобович, выступающий под псевдонимом Obe 1 Kanobe, задержан полицией. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в субботу, 29 декабря.
Канобовича подозревают в избиении рэпера Давида Нуриева, более известного как Птаха.
По факту нападения на Нуриева возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщает агентство «Москва».
Накануне стало известно, что в центре Москвы на Нуриева напали несколько человек с битами, после чего они скрылись с места происшествия. Птаха заявлял, что не собирается обращаться в полицию по поводу произошедшего. Obe 1 Kanobe заявил в соцсетях, что Птаха был в компании двух человек и имел при себе огнестрельное оружие. Нуриев на это пообещал Obe 1 Kanobe «гарантированную инвалидность».
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Происшествия , Шоу-бизнес , Давид Нуриев , АГН "Москва"
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