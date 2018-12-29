Названа причина схода лавин под Хабаровском

Хабаровские чиновники заявили, что сход трех лавин в Николаевском районе края был вызван накопившимся мокрым снегом. Об этом сообщает РИА Новости.

В администрации района заявили, что такие лавины время от времени сходят после больших снегопадов, когда скапливается много тяжелого мокрого снега. В этом сезоне уже была зафиксирована лавина, но тогда обошлось без последствий.

Утром 29 декабря в Хабаровском крае десять человек попали под снежную лавину. Это произошло на открытой штольне золотодобывающего предприятия в поселке Многовершинный. Два человека погибли. Один из выживших получил серьезное обморожение.

Сообщалось, что причиной схода лавин могло стать повышение температуры почти на десять градусов.