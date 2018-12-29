Названа причина схода лавин под Хабаровском 

Хабаровские чиновники заявили, что сход трех лавин в Николаевском районе края был вызван накопившимся мокрым снегом. Об этом сообщает РИА Новости.
В администрации района заявили, что такие лавины время от времени сходят после больших снегопадов, когда скапливается много тяжелого мокрого снега. В этом сезоне уже была зафиксирована лавина, но тогда обошлось без последствий.
Утром 29 декабря в Хабаровском крае десять человек попали под снежную лавину. Это произошло на открытой штольне золотодобывающего предприятия в поселке Многовершинный. Два человека погибли. Один из выживших получил серьезное обморожение.
Сообщалось, что причиной схода лавин могло стать повышение температуры почти на десять градусов.
На сайте управления Следственного комитета (СК) РФ по Хабаровскому краю сообщили о возбуждении дела по части 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных работ).