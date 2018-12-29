Напавшего с топором на одноклассников в Улан-Удэ школьника направят на лечение

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Школьник из Улан-Удэ , совершивший нападение на учительницу и одноклассников в своем учебном заведении в январе 2018 года, будет направлен на принудительное медицинское лечение, сообщили в пресс-центре Следственного комитета России. «Доказательства, собранные Главным следственным управлением Следственного комитета России, признаны судом достаточными для вынесения постановления о применении принудительных мер медицинского характера в отношении одного из учеников среднеобразовательной школы №5 города Улан-Удэ», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Действия школьника квалифицированы по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «в», «д», «е», «и» ч. 2 ст. 105, ч. 2 ст. 167, ч.1 ст. 119 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, угроза убийством). Газета ВЗГЛЯД сообщала, что в начале этого года на одну из школ Бурятии напал подросток с топором и «коктейлем Молотова», в результате чего пострадали семь человек.