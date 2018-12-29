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Тесака осудили на 10 лет за «Оккупай-наркофиляй» 

News.ru + ещё 28 13 часов назад
Фото: Maksim Martsinkevich/vk.com
Бабушкинский суд Москвы вынес обвинительный приговор в отношении лидера общественного движения «Реструкт» Максима Марцинкевича по делу о нападениях на людей под предлогом борьбы с наркоторговлей.
Суд определил для него наказание в виде 10 лет колонии строгого режима.
27 июня 2017 года Бабушкинский суд Москвы приговорил Марцинкевича к 10 годам колонии строгого режима, признав его виновным в возбуждении ненависти и вражды, разбое и хулиганстве. В мае 2018 года Мосгорсуд отменил приговор Марцинкевичу и отправил дело на новое рассмотрение.
Это уже не первый срок Тесака и четвёртое уголовное дело в его биографии. Впервые он попал в тюрьму на три года по статье «Возбуждение ненависти либо вражды» в 2007 году из-за своей провокационной речи в московском клубе «Билингва», где в тот момент проходили дебаты между журналистами Юлией Латыниной и Максимом Кононенко. Заявление в прокуратуру на Марцинкевича написал тогда организатор этого мероприятия Алексей Навальный.
В конце нулевых годов Тесак стал кумиром российской ультраправой молодёжи, благодаря своему радикализму, относительно складной для своих кругов речи и брутальной харизме, писал News.ru.
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Происшествия , Максим Кононенко , Алексей Навальный , Юлия Латынина , Генпрокуратура РФ , Мосгорсуд , ФСИН , Москва
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