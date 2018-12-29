Приморские тигры утащили двух собак у российских пограничников

Две служебные собаки пограничного управления УФСБ в Приморье стали жертвами, предположительно, пары тигров, сообщает управление.

Отмечается, что на горно-таежном участке Службы в Уссурийске ночью из запертых вольеров исчезли две служебные собаки.

"Предположительно, ситуация могла выглядеть следующим образом: двое тигров — мать и котенок — проникли под покровом ночи на территорию отделения. Для полосатых кошек преодолеть систему инженерно-технических сооружений, окружающую территорию заставы, не представляет никаких сложностей. Легко обойдя препятствия, тигры оказались у питомника служебных животных. За считанные мгновения две собаки стали жертвами полосатой хищницы", — сообщают пограничники.

Отмечается, что, предположительно, тигры унесли добычу с собой. На замерзшей земле остались следы борьбы, а на колючей проволоке — клочки тигриной шерсти.

Пограничники отмечают, что специалисты в ближайшее время выяснят обстоятельства происшествия.

Как сообщил РИА Новости генеральный директор Центра "Амурский тигр", который в том числе занимается разрешением конфликтных ситуаций с тиграми, Сергей Арамилев, информация о нападении этих кошек на пограничных собак им не поступала. Он отметил, что специалисты будут разбираться в ситуации.