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Приморские тигры утащили двух собак у российских пограничников 

РИА Новости 19 минут назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Павлишак
Две служебные собаки пограничного управления УФСБ в Приморье стали жертвами, предположительно, пары тигров, сообщает управление.
Отмечается, что на горно-таежном участке Службы в Уссурийске ночью из запертых вольеров исчезли две служебные собаки.
"Предположительно, ситуация могла выглядеть следующим образом: двое тигров — мать и котенок — проникли под покровом ночи на территорию отделения. Для полосатых кошек преодолеть систему инженерно-технических сооружений, окружающую территорию заставы, не представляет никаких сложностей. Легко обойдя препятствия, тигры оказались у питомника служебных животных. За считанные мгновения две собаки стали жертвами полосатой хищницы", — сообщают пограничники.
Отмечается, что, предположительно, тигры унесли добычу с собой. На замерзшей земле остались следы борьбы, а на колючей проволоке — клочки тигриной шерсти.
Пограничники отмечают, что специалисты в ближайшее время выяснят обстоятельства происшествия.
Как сообщил РИА Новости генеральный директор Центра "Амурский тигр", который в том числе занимается разрешением конфликтных ситуаций с тиграми, Сергей Арамилев, информация о нападении этих кошек на пограничных собак им не поступала. Он отметил, что специалисты будут разбираться в ситуации.
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Происшествия , ФСБ , Уссурийск
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