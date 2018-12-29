В Россию ввезли фрукты с мухой-горбаткой 

В Россельхознадзоре рассказали о завезенных в Россию овощах и фруктах из Германии и Турции, зараженных мухой-горбаткой.
Согласно сообщению пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям, в ряде регионов России «систематически» выявляется заражение мухой-горбаткой апельсинов, мандаринов, грейпфрутов, груш, лимонов, огурцов и яблок из Германии и Турции.
«Вредитель включен в Единый перечень карантинных объектов, отсутствующих на территории Евразийского экономического союза. Многоядная муха-горбатка способна повреждать фрукты и овощи (картофель, бананы, дыни, мандарины, апельсины), муку, сою, сыр, вяленую рыбу», — рассказали в пресс-службе.
В Россельхознадзоре отметили, что вредитель представляет опасность для человека и животных, поскольку является переносчиком холеры.