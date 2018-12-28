Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россияне не пострадали при взрыве в Египте 

Вести.Ru 36 минут назад
Фото: соцсети
Россиян среди жертв взрыва рядом с Пирамидами Гизы нет. Об этом посольство РФ в Египте написало в микроблоге Twitter. Информация предварительная, уточняют в диппредставительстве, дипломаты следят за развитием ситуации.
Вечером 28 декабря в районе Пирамид Гизы был взорван туристический автобус. По предварительным данным, среди жертв взрыва российских граждан нет. Посольство продолжает выяснять все обстоятельства случившегося.
В Египте подорван автобус с туристами
Напомним, 28 декабря туристический автобус подорвался на бомбе, установленной на обочине дороги недалеко от Каира. На данный момент известно о двух погибших, десятки пострадали. В автобусе ехали туристы из Восточной Азии.
Вести.Ru: последние новости
Россияне не пострадали при взрыве в Египте "Девчонку угомоните!": в Набережных Челнах корпоратив завершился массовой дракой Лишний - недостающий: призрачный пассажир "Победы" убежал на летное поле Внукова
Комментарии2
Происшествия , Египет
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Главная ошибка Порошенко и другие события дня16
На Украине опровергли снятие запрета на въезд россиян5
РПЦ приняла решение по западноевропейскому экзархату
Володин обратился к Меркель и Макрону1
Берлин захотел жесткости в «мужской дружбе» с Москвой5
Видео
00:16
Российский космонавт поздравил всех с наступающим Новым годом
04:16
Названы гонорары звезд за новогодние корпоративы
Шоу-бизнес
00:16
Как живется безработному с долгом в 46 млн рублей
Общество Статьи
02:54
Адвокаты устроили массовую драку
Криминал Происшествия
00:48
Суд арестовал подозреваемого в убийстве таксиста
Криминал Происшествия
00:59
Украинские военные заняли рубеж вблизи Горловки
Армия Украина
02:03
Путин исполнил мечту школьника из Красноярска
Политика Общество
00:37
Десятки Дедов Морозов спустились с крыши и попали на видео
Новости Москвы
00:32
В Петербурге появилась аллея с ёлками в стиле ку-клукс-клана
Общество
01:34
Губернатора-охотника хотят призвать к ответу
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение