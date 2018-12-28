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В Ярославле лжеинкассатор на велосипеде украл пять миллионов рублей 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Лжеинкассатор на велосипеде и трое его подельников задержаны после кражи 5 миллионов рублей из автосалона в Ярославле, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Как рассказала Волк, в офис в Ярославле вошел мужчина в форме инкассатора и забрал деньги. Выйдя на улицу, он сел на велосипед и скрылся. Обман обнаружился, когда спустя некоторое время в автосалон приехали настоящие инкассаторы.
Она добавила, что полицейские установили личности лжеинкассатора и его сообщников. В ходе спецоперации троих подозреваемых задержали в Ярославской области, а еще одного — в Москве. Волк пояснила, что один из фигурантов ранее работал в этом автосалоне и знал, как проходит инкассация.
"Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с оперативниками УМВД России по Ярославской области задержаны четверо подозреваемых в хищении 5,5 миллиона рублей из автосалона в результате мошенничества", — цитирует Волк сайт МВД РФ.
Она уточнила, что задержанные заключены под стражу, возбуждено уголовное дело по признакам преступления "мошенничество, совершенное организованной группой лиц".
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Комментарии1
Происшествия , Ирина Волк , МВД , Ярославль
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