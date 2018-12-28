В районе Керченского пролива обезвредили бомбу времен войны

В прибрежной зоне Керченского пролива обезврежена 250-килограммовая авиационная бомба времен Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе крымского управления Росгвардии.

Боеприпас в прибрежной полосе был обнаружен сотрудниками Росгвардии, обеспечивающими общественную безопасность в зоне Керченского пролива.

"Инженерно-техническая группа ОМОН Росгвардии, прибывшая на место обнаружения взрывоопасного предмета, определила, что это 250-килограммовая авиационная бомба времен Великой Отечественной войны", — говорится в сообщении.

После того, как росгвардейцы убедились, что боеприпас не сдетонирует при транспортировке, он был передан взрывотехникам для его дальнейшего уничтожения.