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Главная ошибка Порошенко, разительный кризис в России и другие события дня
Главная ошибка Порошенко, разительный кризис в России и другие события дня

В районе Керченского пролива обезвредили бомбу времен войны 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В прибрежной зоне Керченского пролива обезврежена 250-килограммовая авиационная бомба времен Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе крымского управления Росгвардии.
Боеприпас в прибрежной полосе был обнаружен сотрудниками Росгвардии, обеспечивающими общественную безопасность в зоне Керченского пролива.
"Инженерно-техническая группа ОМОН Росгвардии, прибывшая на место обнаружения взрывоопасного предмета, определила, что это 250-килограммовая авиационная бомба времен Великой Отечественной войны", — говорится в сообщении.
После того, как росгвардейцы убедились, что боеприпас не сдетонирует при транспортировке, он был передан взрывотехникам для его дальнейшего уничтожения.
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