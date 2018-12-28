В Набережных Челнах произошла массовая драка на новогоднем корпоративе

Празднование Нового года в одном из кафе Набережных Челнов переросло в массовую драку, но претензий друг к другу уже никто не имеет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Татарстану

В пятницу в социальных сетях появилось видео, на кадрах которого в кафе на новогоднем корпоративе дерутся несколько мужчин и женщин. Ведущая пытается остановить конфликт, призывая участников к порядку.

"Люди напились и подрались, но в итоге даже к врачам никто не обращался. Пять человек доставили в отдел полиции, провели опрос, но выяснилось, что никто ни к кому претензий не имеет. Всех отпустили по домам", — рассказали в МВД.

По словам директора кафе, инцидент произошел вечером 26 декабря, когда одна из местных компаний отмечала Новый год.

"Два молодых человека повздорили, остальные их разнимали. Через несколько минут пришла охрана, вызванная по "тревожной кнопке", и всех увезли в полицию. Так как участники драки были из одной организации, они отказались друг на друга писать заявления. Когда забрали виновных, остальные продолжили праздновать", — рассказал РИА Новости директор.

Он добавил, что наутро в кафе приехал руководитель компании, отмечавшей Новый год, и оплатил весь нанесенный ущерб.