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Избившие рэпера Птаху сломали руку бойцу Росгвардии 

News.ru + ещё 26 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Напавшие на рэп-исполнителя Давида Нуриева, выступающего под псевдонимом Птаха, сломали руку бойцу Росгвардии, который попытался остановить злоумышленников.
По данным РЕН ТВ, сотрудник Росгвардии получил травму в момент, когда трое нападавших стали избивать Птаху бейсбольной битой.
По словам PR-менеджера рэпера Марины Евстифеевой, музыкант серьезных повреждений не получил и отказался писать заявление в полицию.
В настоящее время правоохранительные органы устанавливают личности участников инцидента.
Ранее News.ru писал о том, что ответственность за случившееся взял на себя рэпер Obe 1 Kanobe (настоящее имя Никита Канобович). На своей страничке в Twitter он сообщил, что напал на рэпера в одиночку. К нему уже обратились представители правоохранительных органов для разъяснения подробностей драки.
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Происшествия , Криминал , Давид Нуриев , МВД
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