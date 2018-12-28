Группа вьетнамцев арестована за съедение редкой обезьяны

Во Вьетнаме шестеро были арестованы за убийство и съедение редкого вида обезьяны, видео случившегося они выложили в соцсети. Об этом сообщает "Би-би-си".

Группа вьетнамцев в возрасте от 35 до 59 в ноябре опубликовала видео, где они едят обезьяну лагур.

Обезьяна была куплена у браконьеров за $48. Позднее мужчины признались полиции в издевательствах над животным.

Продажа редких видов животных является прибыльной и широко распространенной практикой в стране. Многие виды используются для приготовления еды, другие — в медицинских целях.

Обезьяны вида лагур считаются редким видом, подвергающимся опасности и находящимся под угрозой вымирания.