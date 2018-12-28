Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Группа вьетнамцев арестована за съедение редкой обезьяны 

Газета.Ru + ещё 1 49 минут назад
Фото: flickr.com
Во Вьетнаме шестеро были арестованы за убийство и съедение редкого вида обезьяны, видео случившегося они выложили в соцсети. Об этом сообщает "Би-би-си".
Группа вьетнамцев в возрасте от 35 до 59 в ноябре опубликовала видео, где они едят обезьяну лагур.
Обезьяна была куплена у браконьеров за $48. Позднее мужчины признались полиции в издевательствах над животным.
Продажа редких видов животных является прибыльной и широко распространенной практикой в стране. Многие виды используются для приготовления еды, другие — в медицинских целях.
Обезьяны вида лагур считаются редким видом, подвергающимся опасности и находящимся под угрозой вымирания.
Газета.Ru: последние новости
В Каире произошел подрыв туристического автобуса Украинская семья осталась без квартиры из-за кредита на мобильный телефон В Ульяновске обнаружили четыре трупа с огнестрельными ранениями
Происшествия , Вьетнам
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Главная ошибка Порошенко и другие события дня13
Британия отказалась идти на перемирие с Россией102
Украина решила отменить запрет на въезд россиян94
На Красной площади запретили две вещи4
В Египте подорван автобус с туристами3
Видео
00:16
Российский космонавт поздравил всех с наступающим Новым годом
04:16
Названы гонорары звезд за новогодние корпоративы
Шоу-бизнес
00:16
Как живется безработному с долгом в 46 млн рублей
Общество Статьи
02:54
Адвокаты устроили массовую драку
Криминал Происшествия
00:48
Суд арестовал подозреваемого в убийстве таксиста
Криминал Происшествия
00:59
Украинские военные заняли рубеж вблизи Горловки
Армия Конфликты
02:03
Путин исполнил мечту школьника из Красноярска
Политика Общество
00:37
Десятки Дедов Морозов спустились с крыши и попали на видео
Новости Москвы
00:32
В Петербурге появилась аллея с ёлками в стиле ку-клукс-клана
Общество
01:34
Губернатора-охотника хотят призвать к ответу
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение