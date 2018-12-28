Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Десятки московских дворников задержаны по подозрению в экстремизме 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
В рамках проверки на экстремизм в Москве задержаны 30 дворников-мигрантов; по неофициальным данным, задержанные якобы жаловались на переработки.
«Работающих дворниками мигрантов проверяют на экстремизм. Задержаны 30 человек», — сообщил источник «Интерфакс».
Официальных комментариев от полиции пока нет.
Дворников задержали в районе Нагорный. Они подошли к управе района, чтобы пожаловаться на то, что им не платят за переработки и заставляют убирать снег на проезжей части вместо сотрудников ГБУ «Автомобильные дороги южного округа», передает «ОВД-Инфо».
Глава управы пообщался с дворниками, а потом полицейские стали их задерживать.
По последним данным, в отделе полиции по Нагорному району находятся 15 человек.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Рядом с пирамидами в Египте взорвали туристический автобус Пассажир «Победы» попытался сбежать на аэродром Обвиняемый в изнасиловании дознавательницы из Уфы перестал прятать лицо
Происшествия , Интерфакс , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Главная ошибка Порошенко и другие события дня14
Британия отказалась идти на перемирие с Россией117
Украина решила отменить запрет на въезд россиян97
На Красной площади запретили две вещи4
В Египте подорван автобус с туристами3
Видео
00:16
Российский космонавт поздравил всех с наступающим Новым годом
04:16
Названы гонорары звезд за новогодние корпоративы
Шоу-бизнес
00:16
Как живется безработному с долгом в 46 млн рублей
Общество Статьи
02:54
Адвокаты устроили массовую драку
Криминал Происшествия
00:48
Суд арестовал подозреваемого в убийстве таксиста
Криминал Происшествия
00:59
Украинские военные заняли рубеж вблизи Горловки
Армия Конфликты
02:03
Путин исполнил мечту школьника из Красноярска
Политика Общество
00:37
Десятки Дедов Морозов спустились с крыши и попали на видео
Новости Москвы
00:32
В Петербурге появилась аллея с ёлками в стиле ку-клукс-клана
Общество
01:34
Губернатора-охотника хотят призвать к ответу
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение