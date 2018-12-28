Десятки московских дворников задержаны по подозрению в экстремизме

В рамках проверки на экстремизм в Москве задержаны 30 дворников-мигрантов; по неофициальным данным, задержанные якобы жаловались на переработки.

«Работающих дворниками мигрантов проверяют на экстремизм. Задержаны 30 человек», — сообщил источник «Интерфакс».

Официальных комментариев от полиции пока нет.

Дворников задержали в районе Нагорный. Они подошли к управе района, чтобы пожаловаться на то, что им не платят за переработки и заставляют убирать снег на проезжей части вместо сотрудников ГБУ «Автомобильные дороги южного округа», передает «ОВД-Инфо».

Глава управы пообщался с дворниками, а потом полицейские стали их задерживать.

По последним данным, в отделе полиции по Нагорному району находятся 15 человек.