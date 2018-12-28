Заключенным московских СИЗО в Новый год разрешат посмотреть обращение президента и лечь спать в 1:00

Все арестанты московских изоляторов смогут в новогоднюю ночь посмотреть обращение президента РФ Владимира Путина , отбой у них запланирован на 1:00. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил пресс-секретарь столичного управления ФСИН Сергей Цыганков.

«В столичных следственных изоляторах пересмотрен распорядок дня лиц, содержащихся под стражей на 31 декабря. Отбой в новогоднюю ночь запланирован на 1:00. Кроме того, администрация изоляторов предоставила всем заключенным возможность просмотра обращения президента РФ. Также составлено праздничное меню на 31 декабря, 1 января и 7 января. В рамках праздничного меню предусмотрены каша гречневая с мясом, салаты, выпечка», — сказал он.

По его словам, для осужденных отрядов по хозяйственному обслуживанию разработаны планы культурно-массовых мероприятий на период новогодних праздников. «В рамках планов выходных дней предусмотрен просмотр новогоднего обращения президента РФ и новогодних телепередач. В помещениях отрядов оформляется наглядная агитация, посвященная новому году. Организуется подготовка и отправление осужденными открыток и поздравлений своим родственникам», — рассказал С. Цыганков.

Он добавил, что в период новогодних праздников с осужденными будут организованы турниры по различным видам спорта, концерты художественной самодеятельности, конкурсы «клуб веселых и находчивых», а также занимательные викторины на знание обычаев празднования Нового года.