Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Заключенным московских СИЗО в Новый год разрешат посмотреть обращение президента и лечь спать в 1:00 

Агентство «Москва» 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Все арестанты московских изоляторов смогут в новогоднюю ночь посмотреть обращение президента РФ Владимира Путина, отбой у них запланирован на 1:00. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил пресс-секретарь столичного управления ФСИН Сергей Цыганков.
«В столичных следственных изоляторах пересмотрен распорядок дня лиц, содержащихся под стражей на 31 декабря. Отбой в новогоднюю ночь запланирован на 1:00. Кроме того, администрация изоляторов предоставила всем заключенным возможность просмотра обращения президента РФ. Также составлено праздничное меню на 31 декабря, 1 января и 7 января. В рамках праздничного меню предусмотрены каша гречневая с мясом, салаты, выпечка», — сказал он.
По его словам, для осужденных отрядов по хозяйственному обслуживанию разработаны планы культурно-массовых мероприятий на период новогодних праздников. «В рамках планов выходных дней предусмотрен просмотр новогоднего обращения президента РФ и новогодних телепередач. В помещениях отрядов оформляется наглядная агитация, посвященная новому году. Организуется подготовка и отправление осужденными открыток и поздравлений своим родственникам», — рассказал С. Цыганков.
Он добавил, что в период новогодних праздников с осужденными будут организованы турниры по различным видам спорта, концерты художественной самодеятельности, конкурсы «клуб веселых и находчивых», а также занимательные викторины на знание обычаев празднования Нового года.
Агентство «Москва»: последние новости
Пожар площадью около 150 кв. м произошел в двухэтажном выселенном здании в центре Москвы Математик и почетный член ФИДЕ Э.Дубов замерз до смерти в Москве Экс-главу Росалкогольрегулирования И.Чуяна заочно арестовали в Москве
Комментарии
Происшествия , Владимир Путин , ФСИН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские военные заняли рубеж вблизи Горловки5
Самарская чиновница дала совет живущим на пособие184
В Москве эвакуировали школу
В США оценили испытания «ракеты Путина»325
Пока вы спали: Дедолларизация неминуема185
Видео
00:16
Российский космонавт поздравил всех с наступающим Новым годом
04:16
Названы гонорары звезд за новогодние корпоративы
Шоу-бизнес
00:16
Как живется безработному с долгом в 46 млн рублей
Общество Статьи
00:04
Пилоту закинули пиджак через окно кабины
Общество
01:45
Крымчанам посоветовали бойкотировать концерты Лолиты
Шоу-бизнес
05:45
Порошенко вступил в опасную связь с Зеленским
В мире Украина
00:31
Три Солнца взошли над Екатеринбургом
Общество Погода
00:38
Проект «Авангард» могли закрыть четыре года назад
Армия Оружие
03:10
Учителя физики уволили из-за стриптиза
Общество Новости Москвы
02:38
Недовольному городской елкой пенсионеру сделали подарок
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение