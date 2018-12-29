СК завел дело после падения девочки в колодец в Красноярском крае

Следователи завели уголовное дело о халатности после того, как девочка провалилась в колодец с ледяной водой в Красноярском крае , сообщается на сайте СК РФ.

Ранее сообщалось, что 23 декабря семилетняя девочка в селе Новобирилюссы Красноярского края на территории местного дома культуры провалилась в колодец с ледяной водой и провела там десять минут. Ребенок выжил.

"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело, предусмотренное ст.293 УК РФ (халатность)", — говорится в сообщении.

Опрошена директор дома культуры, которая пояснила, что крышку от колодца часто воровали, поэтому его прикрыли фанерой. Теперь следователям предстоит изучить нормативы и условия эксплуатации септиков, а также найти ответственного за их безопасную эксплуатацию.