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СК завел дело после падения девочки в колодец в Красноярском крае 

РИА Новости + ещё 8 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Следователи завели уголовное дело о халатности после того, как девочка провалилась в колодец с ледяной водой в Красноярском крае, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее сообщалось, что 23 декабря семилетняя девочка в селе Новобирилюссы Красноярского края на территории местного дома культуры провалилась в колодец с ледяной водой и провела там десять минут. Ребенок выжил.
"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело, предусмотренное ст.293 УК РФ (халатность)", — говорится в сообщении.
Опрошена директор дома культуры, которая пояснила, что крышку от колодца часто воровали, поэтому его прикрыли фанерой. Теперь следователям предстоит изучить нормативы и условия эксплуатации септиков, а также найти ответственного за их безопасную эксплуатацию.
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Происшествия , СКР , Красноярский Край
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