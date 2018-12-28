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За пять лет число преступлений в Подмосковье сократилось на 20% 

ТАСС + ещё 2 2 часа назад
Фото: Пресс-служба прокуратуры Московской области
Количество преступлений, совершенных в Подмосковье, сократилось на 20% за последние пять лет. Об этом в интервью ТАСС сообщил прокурор Московской области Алексей Захаров.
"Криминогенная обстановка в Московской области характеризуется стабильным снижением уровня преступности. За пять лет количество зарегистрированных преступлений сократилось более чем на 20%", — сказал он.
По словам прокурора, за 11 месяцев этого года в области зарегистрировано 74 тыс. преступлений, что на 4,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Число убийств сократилось на 12,4% (338 фактов), на 5,4% уменьшилось количество случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (924), в том числе на 19,6% — со смертельным исходом (217).
Захаров отметил, что за последние шесть лет число убийств и фактов причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом сократилось почти в два раза.
"На 20,7% стало меньше изнасилований (96), на 14,6% — разбоев (415), на 9,5% — грабежей (2,2 тыс.), на 8,9% — краж (28,7 тыс.)", — пояснил прокурор.
Он отметил, что после образования в 2013 году в прокуратуре подразделения правовой статистики, она стала более объективной.
"Почти втрое выросли показатели по преступлениям, совершенным в общественных местах, в состоянии наркотического и токсического опьянения, в 2,5 раза — в состоянии алкогольного опьянения. И это не рост самой преступности, а результат того, что статистика стала более достоверной", — уточнил Алексей Захаров.
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Комментарии3
Происшествия , Алексей Захаров , Генпрокуратура РФ , ИТАР-ТАСС , Московская область
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