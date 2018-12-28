За пять лет число преступлений в Подмосковье сократилось на 20%

Количество преступлений, совершенных в Подмосковье , сократилось на 20% за последние пять лет. Об этом в интервью ТАСС сообщил прокурор Московской области Алексей Захаров

"Криминогенная обстановка в Московской области характеризуется стабильным снижением уровня преступности. За пять лет количество зарегистрированных преступлений сократилось более чем на 20%", — сказал он.

По словам прокурора, за 11 месяцев этого года в области зарегистрировано 74 тыс. преступлений, что на 4,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Число убийств сократилось на 12,4% (338 фактов), на 5,4% уменьшилось количество случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (924), в том числе на 19,6% — со смертельным исходом (217).

Захаров отметил, что за последние шесть лет число убийств и фактов причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом сократилось почти в два раза.

"На 20,7% стало меньше изнасилований (96), на 14,6% — разбоев (415), на 9,5% — грабежей (2,2 тыс.), на 8,9% — краж (28,7 тыс.)", — пояснил прокурор.

Он отметил, что после образования в 2013 году в прокуратуре подразделения правовой статистики, она стала более объективной.