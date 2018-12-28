Стали известны подробности инцидента с пассажиром во Внукове

Сотрудники транспортной полиции задержали мужчину, который пытался добежать по летному полю от самолета до аэровокзала в аэропорту Внуково . Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО.

В ведомстве рассказали, что 27 декабря в дежурную часть линейного отдела полиции во Внукове поступила информация о мужчине, который выбежал на летное поле. Его задержали, передали сотрудникам транспортной полиции и доставили в дежурную часть. Нарушителем оказался уроженец Екатеринбурга 1968 года рождения.