В центре Москвы ликвидировали пожар в двухэтажном здании

"Принятыми мерами… в 20 часов 38 минут пожар ликвидирован", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 27 декабря в 17.44 в МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу улица Малая Грузинская, дом 25, строение один. В 19.58 пожар был локализован.

Загорание произошло в перекрытиях между первым и вторым этажами двухэтажного выселенного здания, площадь пожара составила около 150 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.