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В центре Москвы ликвидировали пожар в двухэтажном здании 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пожар в двухэтажном здании в Москве на улице Малая Грузинская ликвидирован, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.
"Принятыми мерами… в 20 часов 38 минут пожар ликвидирован", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 27 декабря в 17.44 в МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу улица Малая Грузинская, дом 25, строение один. В 19.58 пожар был локализован.
Загорание произошло в перекрытиях между первым и вторым этажами двухэтажного выселенного здания, площадь пожара составила около 150 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.
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Происшествия , МЧС , Москва
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