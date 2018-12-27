Украинская семья осталась без квартиры из-за долга по кредитному телефону

Жительница Киевской области лишилась квартиры из-за задолженности по кредиту, взятому на покупку мобильного телефона. Об этом пишет издание Politeka.

В 2006 году Ольга Фарбей по просьбе знакомого взяла кредит в размере 3100 гривен (около 17 тысяч рублей) на покупку мобильного телефона.

По ее словам, она не проверяла, выплачивал ли он кредит, а спустя 10 лет ее трехкомнатную квартиру продали за долги перед «ПриватБанком», которые на тот момент составляли уже 39 тысяч гривен (около 100 тысяч рублей). Как оказалось, ее знакомый не сделал ни одного платежа по кредиту.

Женщина узнала о продаже собственной квартиры, когда ей позвонили из исполнительной службы и попросили сообщить банковские реквизиты, чтобы перечислить ей деньги от продажи квартиры.

«Я решила, что это какая-то ошибка. А когда лично приехала в исполнительную службу, там сказали, что мою квартиру продали за долги перед банком», — рассказала Ольга.

Женщина подчеркивает, что за все это время из банка ей ни разу не позвонили, а повестки в суд приходили по адресу ее прописки, где сейчас никто не живет.

Квартиру Ольги продали на электронных торгах дешевле рыночной стоимости, при этом ей достанется лишь половина вырученных от продажи денег. Женщина говорит, что этой суммы ей не хватит даже на покупку однокомнатной квартиры в пригороде Киева. В ближайшее время женщина планирует подавать апелляционную жалобу.