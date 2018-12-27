В Липецкой области пропала тринадцатилетняя школьница

"По данным следствия, вечером 26 декабря 2018 года школьница ушла из дома по улице 2-я Восточная в Ельце. Перед уходом у подростка с матерью возник конфликт, после чего школьница взяла рюкзак, деньги, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно", — говорится в сообщении.

Когда девочка не пришла ночевать домой, мать заявила в правоохранительные органы о пропаже дочери.