Правоохранительные органы разыскивают 13-летнюю школьницу, которая ушла из дома в городе Елец Липецкой области и пропала, сообщает в четверг региональное управление СК РФ.
"По данным следствия, вечером 26 декабря 2018 года школьница ушла из дома по улице 2-я Восточная в Ельце. Перед уходом у подростка с матерью возник конфликт, после чего школьница взяла рюкзак, деньги, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно", — говорится в сообщении.
Когда девочка не пришла ночевать домой, мать заявила в правоохранительные органы о пропаже дочери.
"В настоящее время проводится комплекс проверочных и оперативно-розыскных мероприятий с целью установления местонахождения пропавшей школьницы. К поискам подростка подключились и волонтеры. В течение дня установлены выходы в социальную сеть с номера, находящегося в пользовании подростка", — информирует следствие.