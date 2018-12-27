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В Липецкой области пропала тринадцатилетняя школьница 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Правоохранительные органы разыскивают 13-летнюю школьницу, которая ушла из дома в городе Елец Липецкой области и пропала, сообщает в четверг региональное управление СК РФ.
"По данным следствия, вечером 26 декабря 2018 года школьница ушла из дома по улице 2-я Восточная в Ельце. Перед уходом у подростка с матерью возник конфликт, после чего школьница взяла рюкзак, деньги, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно", — говорится в сообщении.
Когда девочка не пришла ночевать домой, мать заявила в правоохранительные органы о пропаже дочери.
"В настоящее время проводится комплекс проверочных и оперативно-розыскных мероприятий с целью установления местонахождения пропавшей школьницы. К поискам подростка подключились и волонтеры. В течение дня установлены выходы в социальную сеть с номера, находящегося в пользовании подростка", — информирует следствие.
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Происшествия , СКР , МВД , Елец , Липецкая Область
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