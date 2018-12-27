Мальчик чудом выжил после схода лавины в Альпах

Во Французских Альпах 12-летний мальчик выжил после схода лавины, он провел под снежными завалами около 40 минут, передает Associated Press

По словам спасателей, то, что подросток выжил, — "чудо", поскольку шансы на выживание после 15 минут, проведенных под снегом, минимальны.

"Мы можем назвать это чудом. На следующий день после Рождества нам был подарен еще один сюрприз", — сказал капитан полиции Патрис Райбс.

Мальчик катался на лыжах на курорте в провинции Бур-Сен-Морис, когда его унесла лавина. Он катился впереди группы других лыжников, и потому оказался единственным, кого завалило снегом.

Ранее сообщалось, что на Камчатке объявлена лавинная опасность.