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Мальчик чудом выжил после схода лавины в Альпах 

Газета.Ru 23 минуты назад
Фото: Business Insider
Во Французских Альпах 12-летний мальчик выжил после схода лавины, он провел под снежными завалами около 40 минут, передает Associated Press.
По словам спасателей, то, что подросток выжил, — "чудо", поскольку шансы на выживание после 15 минут, проведенных под снегом, минимальны.
"Мы можем назвать это чудом. На следующий день после Рождества нам был подарен еще один сюрприз", — сказал капитан полиции Патрис Райбс.
Мальчик катался на лыжах на курорте в провинции Бур-Сен-Морис, когда его унесла лавина. Он катился впереди группы других лыжников, и потому оказался единственным, кого завалило снегом.
Ранее сообщалось, что на Камчатке объявлена лавинная опасность.
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