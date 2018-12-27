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Чадские боевики напали на ливийских военных 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Штаб 10-й бригады ВС Ливии на западе страны подверглись нападению чадских боевиков.
Семь человек погибли, еще 43 получили ранения, передаёт РИА Новости. По словам его источника, это только предварительные данные.
«Силы чадской оппозиции неожиданно напали на штаб 10-й бригады вооруженных сил Ливии в районе Траган сегодня утром», — сообщил он.
Ранее News.ru писал о том, что некоторые боевики, участвовавшие в наступлении на самопровозглашённые ДНР и ЛНР на стороне ВС Украины, проходили боевую подготовку в лагерях «Исламского государства» (запрещено в РФ) в Ираке и Сирии.
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Происшествия , РИА Новости , Ливия
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