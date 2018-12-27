Чадские боевики напали на ливийских военных

Штаб 10-й бригады ВС Ливии на западе страны подверглись нападению чадских боевиков.

Семь человек погибли, еще 43 получили ранения, передаёт РИА Новости . По словам его источника, это только предварительные данные.

«Силы чадской оппозиции неожиданно напали на штаб 10-й бригады вооруженных сил Ливии в районе Траган сегодня утром», — сообщил он.

Ранее News.ru писал о том, что некоторые боевики, участвовавшие в наступлении на самопровозглашённые ДНР и ЛНР на стороне ВС Украины, проходили боевую подготовку в лагерях «Исламского государства» (запрещено в РФ) в Ираке и Сирии.