Что известно о расправе над таксистом в центре Москвы

Громкое убийство произошло в центре Москвы . Около Парка Горького мужчина зарезал таксиста, а после попытался скрыться.

По предварительным данным, конфликт вспыхнул из-за проблем с оплатой поездки. Как развивался спор между пассажиром и шофёром, точно не известно, однако то, что происходило потом, попало на записи камер. На кадрах оказавшегося в распоряжении News.ru ролика видно, что автомобиль ещё несколько минут продолжал движение, пока его не остановил очевидец.

Накануне трагедии предполагаемый убийца, инженер по профессии, отправился на корпоратив. Под утро в состоянии алкогольного опьянения Евгений на такси поехал домой, где его ждала девушка. За рулём машины Mitsubishi Lancer был уроженец Узбекистана, 34-летний Ислон Салаев, пишет «МК». Друг погибшего рассказал, что это был последний за смену заказ — позже таксист планировал встретиться с приятелем.

После того, как водитель получил ранение в горло, автомобиль стал снижать скорость, и когда она стала минимальной, Евгений вышел и побежал в сторону Ленинского проспекта. Следом за ним из машины выбрался раненый таксист. Он сел на бордюр и через несколько минут умер на глазах очевидцев.

Одним из свидетелей инцидента стал другой автомобилист, уроженец Армении. Он попытался догнать злоумышленника на автомобиле, однако тот успел скрыться во дворах. Оперативникам удалось задержать подозреваемого по горячим следам. В распоряжении News.ru оказалось фото предполагаемого убийцы.

news.ru /// Подозреваемый в убийстве

Мотивы убийцы

Согласно одной из версий, конфликт между 25-летним Евгением и таксистом вспыхнул из-за проблем с оплатой поездки. Протрезвев, подозреваемый рассказал, что он якобы перевёл водителю деньги, однако они не пришли. От наличных купюр шофёр отказался, пояснив, что ему запрещено их брать. По словам Евгения, таксист заблокировал двери и стал угрожать. Мужчина испугался, когда увидел, что водитель повёз его в неизвестном направлении со словами: «Я тебе устрою».

Брат-близнец предполагаемого убийцы считает, что его родственник, вероятно, прибег к самообороне, так как к насилию он не склонен.

«Этот поступок абсолютно нетипичен для Жени. Он спокойный, выпивает крайне редко и в пьяном состоянии ничего не может сделать. Да и нож с собой он не носит, а с деньгами на поездку на такси проблем нет. Склоняюсь к тому, что это была самооборона», — рассказал брат подозреваемого.

Семья погибшего

У убитого таксиста осталась семья: супруга и трое маленьких детей — две дочери и сын. Три месяца назад родные приезжали навестить единственного кормильца, а после вернулись на родину. В узбекской диаспоре считают, что убийца теперь должен оплачивать семье погибшего содержание детей до 18-ти лет.