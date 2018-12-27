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Мать Лолиты избили ногами в Киеве за разговоры на русском языке 

Lenta.ru 53 минуты назад
Фото: ТАСС
Певица Лолита Милявская рассказала о том, как ее пожилую мать избили на улице в Киеве за разговоры на русском языке. Она впервые предала этот случай огласке в интервью, опубликованном на YouTube-канале «Крючок TV».
Инцидент произошел пять лет назад.
«Мама возвращалась с дочкой со школы, до дома — всего две светофора. Она возвращалась, неся в руках кошелек, хлеб. Сзади какая-то скотина сказала: "Ты что, по-русски говоришь?" — и мама получила в голову», — рассказала артистка.
"Крым — Украина": Лолита взбесила неожиданным заявлением
По словам Лолиты, пожилую женщину били ногами, она получила сотрясение мозга и полгода пролежала в больнице. После произошедшего певица наняла охранника для матери и дочери.
Артистка пояснила, почему не афишировала эту историю раньше:
«Не рассказывали, потому что дочке надо было доучиться в школе». Лолита добавила: «Все равно нам в голову не пришло назвать страну фашистской. Ублюдки есть везде».
В этом же интервью певица призналась, что считает Крым частью Украины, и рассказала о геях у власти.
В апреле 2017 года Лолиту высадили из поезда, направлявшегося на Украину, на пограничном контроле и заставили возвращаться в Москву. Позже Служба безопасности Украины опубликовала фотографию с артисткой, у которой частично обнажилась грудь, подписав ее словом «Удачи».
По словам пресс-секретаря Госпогранслужбы Украины, Лолите запретили въезд в страну на три года. Решение связано с посещением артисткой Керчи в 2015 году. Власти Украины рассматривают любой визит в Крым, не санкционированный Киевом, как нарушение суверенитета страны.
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Происшествия , Лолита Милявская , СБУ
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