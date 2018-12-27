Обвиняемый в изнасиловании дознавательницы перестал прятать лицо

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Обвиняемый в изнасиловании дознавательницы из Уфы перестал прятать лицо 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Подозреваемый в изнасиловании дознавательницы в Уфе экс-начальник отдела полиции Кармаскалинского района Салават Галиев пришел в суд с открытым лицом.
Ранее все обвиняемые прятали лица под капюшонами и даже медицинской маской. Теперь Галиевв отличие от других обвиняемых решил открыть лицо, сообщает ГТРК «Башкортостан».
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В среду фигурантам дела об изнасиловании 23-летней дознавательницы продлили арест до 28 февраля. В изнасиловании подозреваются трое уфимских полицейских. Они уволены со службы.
Жертва изнасилования — дочь замначальника управления Росгвардии по Республике Башкортостан. 26 декабря она вернулась на работу.
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Происшествия , Видео , Салават , Уфа
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