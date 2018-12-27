Серфер споткнулся об акулу и упал

Доминиканской республике кайтсерфер столкнулся с акулой на большой скорости и упал. На видео инцидента обратило внимание издание West Australian.

Профессиональный спортсмен Алекс Сото (Alex Soto) готовился к Панамериканским играм 2019 года у побережья города Кабарете. Он заметил акулу боковым зрением, но скользил на доске по воде слишком быстро, чтобы избежать столкновения. Его серф с плавником (фойлборд) ударился о рыбу и упал в воду, а сам Сото продолжил держаться за свой кайт, чтобы не упустить его.

Инцидент попал на его камеру GoPro. Когда мужчина вылез на берег, он рассказал о происшествии другим кайтсерферам. Те не поверили его словам, пока не увидели видео.

«За все 14 лет тренировок я ни разу не видел акулу возле Кабарете, поэтому был очень удивлен», — признался Сото.

Акула пережила столкновение, но экипировка спортсмена очень серьезно пострадала. По словам Сото, плавник снизу доски был полностью разрушен.

Кайтсерфинг — это вид спорта, в котором человек, стоя на доске на воде держит в руках кайт (огромный воздушный змей) и управляет им. За счет тяги от него и осуществляется движение. Существует также зимняя разновидность кайтсерфинга, при котором спортсмен движется на сноуборде по снегу.