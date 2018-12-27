В компании «Красное и Белое» сообщили о завершении обысков

Сотрудники правоохранительных органов завершили обыски в сети алкогольных магазинов «Красное и Белое», факт реализации контрафактного алкоголя не установлен. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заявление компании.

«Обыски на складах и в офисе завершены», — сообщили в «Красное и Белое».

Отмечается, что по результатам следственных мероприятия в офисе и на всех складах изъяли документацию на товар. Также был произведён осмотр зданий и помещений.

В компании добавили, что «факт хранения и реализации контрафактной алкогольной продукции установлен не был».