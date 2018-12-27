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В компании «Красное и Белое» сообщили о завершении обысков 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники правоохранительных органов завершили обыски в сети алкогольных магазинов «Красное и Белое», факт реализации контрафактного алкоголя не установлен. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заявление компании.
«Обыски на складах и в офисе завершены», — сообщили в «Красное и Белое».
Отмечается, что по результатам следственных мероприятия в офисе и на всех складах изъяли документацию на товар. Также был произведён осмотр зданий и помещений.
В компании добавили, что «факт хранения и реализации контрафактной алкогольной продукции установлен не был».
Ранее сообщалось, что обыски проводили Федеральная налоговая служба, Росалкогольрегулирование, ФСБ и ОМОН по подозрению в обороте контрафакта и неуплате налогов.
RT на русском: последние новости
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Происшествия , ФСБ , Федеральная налоговая служба , МВД , РИА Новости
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