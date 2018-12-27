Вооруженный россиянин пришел в офис и взорвался

Мужчина взорвал гранату в офисе в Хабаровске

На территории торговой базы в Хабаровске 27 декабря произошел взрыв, в результате которого погиб один человек и пострадали трое. Об этом сообщает khabara.ru.

По данным портала, в офисное здание базы, где работают несколько фирм, пришел вооруженный монтировкой и ножом мужчина в маске.

Этот человек ворвался в один из кабинетов и напал на работавшую там женщину. Ее коллегам удалось обезоружить нападавшего, после чего он достал и взорвал гранату.

В городской Единой дежурной диспетчерской службе заявили, что нападавший был грабителем. По предварительным данным, он решил взорвать гранату, когда начал отступать, и сам стал жертвой взрыва. Одну женщину и двух мужчин госпитализировали. Врачи заявили, что у них «не тяжелое» состояние.

По данным «Интерфакса», в больницу поступили два человека с осколочными ранениями. Одного из них после осмотра отпустили на амбулаторное лечение. Третьего пострадавшего врачи осмотрели на месте, дополнительная медицинская помощь ему не потребовалась.