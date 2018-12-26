Москвичка частично ослепла после процедуры у косметолога, пишут СМИ

Жительница Москвы потеряла зрение на одном глазу, после того как косметолог вколол ей филлеры, сообщает "Пятый канал"

По данным канала, во время процедуры пациентка пожаловалась врачу, что ее правый глаз перестал видеть. Медик сразу вызвала скорую. В больнице выяснилось, что у женщины произошла закупорка глазной артерии, и в результате — потеря зрения.

Так как пациентка обратилась в клинику неофициально, через знакомых, медицинскую карту ей не заводили. Будет ли пострадавшая требовать возмещения причиненного ущерба здоровью, неизвестно.

Филлер — инъекционный препарат, который используют как наполнитель для коррекции косметических дефектов.