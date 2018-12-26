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Во Львовской области в электричке произошла массовая драка 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Массовая драка произошла в пригородной электричке во Львовской области, из-за чего пострадал полицейский, сообщает пресс-служба главного управления национальной полиции Украины во Львовской области.
Накануне днем в полицию поступило сообщение, что в электропоезде сообщением "Львов — Здолбунов" группа лиц устроила драку и совершала хулиганские действия. Поезд, в первом вагоне которого находились правонарушители, прибывал на станцию в город Красное.
На место происшествия прибыла полиция, однако во время установления всех обстоятельств и личностей правонарушителей, "один из участников драки внезапно нанес полицейской удары по лицу и голове".
"Капитан полиции госпитализирован, у нее диагностировали сотрясение головного мозга и ушибы тела", — говорится в сообщении на сайте областной полиции.
Правонарушителя, который травмировал полицейскую, задержали, открыто уголовное дело по статье "угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа" и по статье "хулиганство".
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Комментарии1
Происшествия , Львов
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